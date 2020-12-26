Kovalamacayla yakalanan "yankesicilik" şüphelisi tutuklandı
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Kovalamacayla yakalanan "yankesicilik" şüphelisi tutuklandı

26.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:48

Adana'da bir kadının çantasından "yankesicilik" yöntemiyle cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra polislerin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kadının çantasından "yankesicilik" yöntemiyle cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra polislerin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Caddesi'nde, Zeliha H. (19) durakta otobüs beklediği sırada çantasından bir kişinin cep telefonunu aldığını fark etti.

Zanlının kaçtığını gören Zeliha H, çevredekilerden yardım istedi.

Bunun üzerine vatandaşlar zanlının peşine düştü. Bölgedeki polis ekipleri de durumu fark edip kaçan zanlıyı kovalamacayla yakaladı.

Kadir Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin tamamladığı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, zanlının kaçarken yola attığı cep telefonunu da bularak sahibine teslim etti.

Kovalamacayla yakalanan 'yankesicilik' şüphelisi tutuklandı
Kovalamacayla yakalanan 'yankesicilik' şüphelisi tutuklandı
Kovalamacayla yakalanan 'yankesicilik' şüphelisi tutuklandı
Kovalamacayla yakalanan 'yankesicilik' şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:48:50. #1.15#
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