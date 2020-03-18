Adana'da koronavirüse karşı maskeli ve eldivenli tıraş
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Ocak, Adana

Adana'da koronavirüse karşı maskeli ve eldivenli tıraş

Adana'da koronavirüse karşı maskeli ve eldivenli tıraş Adana'da bir berber ve çalışanları korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takıp, tıraş yapmaya başladı.

18.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:41
Adana'da koronavirüse karşı maskeli ve eldivenli tıraş

Adana'da koronavirüse karşı maskeli ve eldivenli tıraş

ADANA - Adana'da bir berber ve çalışanları korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takıp, tıraş yapmaya başladı. Müşteriler durumu sıra dışı olarak karşılarken berber Ahmet Ocak, "Berber olduğumuz için insanlarla yakın temas halindeyiz. Bu nedenle hem kendi, hem de müşterilerimizin sağlığı için maske ve eldiven takarak tıraş yapıyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem yetkililer hem vatandaşlar salgından etkilenmemek için önlem alıyor.

Adana'da berberlik yapan Ahmet Ocak da çalışanlarıyla birlikte insanlarla yakın temas ettikleri için virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak tıraş yapmaya başladı.

"Müşterilerimiz olumlu karşıladı"

Berber Ocak, kendince aldığı tedbirin korona virüsten korunmak için yeterli olduğunu belirterek, "Devletimiz bizim için çok iyi önlem alıyor. Biz berber olduğumuz için insanlarla yakın temas halindeyiz. Bu nedenle de maske ve eldiven takarak tıraş yapıyoruz. Hem kendi hem de müşterilerimizin sağlığı için bu. Müşterilerimiz de çok olumlu karşıladılar. Maske ve eldiveni ilk taktığımız da biraz zorlandık tıraş yaparken ama sonrasında alıştık. Diğer berber arkadaşlarımız da bunu yapsınlar. Hepimizin sonuçta ailesi var" ifadelerini kullandı.

"Berberler kendi ve müşteri sağlığını düşünmeli"

Saç ve sakal tıraşı olan İrfan Emiroğlu da uygulamayı sıra dışı olarak niteleyip memnun kaldığını ifade ederek, "Buraya gelmeden önce korona virüs nedeniyle bayağı tereddütlü geldim. Geldiğimde ise eldiven ve maskeyi görüp dükkanın dezenfekte edildiğini duyunca rahatladım. Bu dönemde işletme sahipleri müşterilerin ve kendi sağlıklarını düşünmesi lazım. O nedenle herkesin eldiven ve maske takarak tıraş yapması daha uygun olur. Biran önce inşallah ülkemiz bu virüsü atlatır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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