Adana'da kontrolden çıkan cip elektrik direğine çarptı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan cipin elektrik direğine çarpası sonucu hasar oluştu.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan cipin elektrik direğine çarpası sonucu hasar oluştu.
Adnan Menderes Bulvarı'nda 34 DSU 021 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Araçta hasar oluşan kaza nedeniyle bölgede kısa süreli de elektrik kesintisi yaşandı.