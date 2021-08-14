Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın yaralandı
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Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın yaralandı

Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kocasının başına taşla vurarak yaraladığı Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kocasının başına taşla vurarak yaraladığı Suriyeli kadın hastaneye kaldırıldı.

Denizli Mahallesi'nde yaşayan M.H. (28), Suriye uyruklu eşi A.A. ile tartıştıktan sonra ablasının Huzurevleri Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eşinin ardından giden A.A. ile M.H. sokakta yeniden tartışmaya başladı. A.A, bir süre sonra eşi M.H'nin başına sokakta bulduğu taşla vurup kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan M.H'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, zanlı A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın yaralandı
Adana'da kocasının başına taşla vurduğu kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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