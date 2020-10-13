Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
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Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki

13.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:28
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki

, kedilere işkence görüntülerine tepki ADANA'da, harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi.

Adana'da, harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi.

Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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