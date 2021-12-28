Adana'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Adana'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Adana'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 87 yaşındaki Mehmet Soylu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 87 yaşındaki Mehmet Soylu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Soylu'nun Adana'da yaşayan çocukları dün babalarından haber alamayınca komşularına ulaştı.

Soylu'nun evinde olmadığının belirlenmesi üzerine Kaymakam Vahit Yılmaz'ın talimatıyla öğle saatlerinden itibaren arama çalışması başlatıldı.

Aramalara gece saatlerinde ara veren ekipler çalışmalarını sarp kayalıkların olduğu mahalle yakınlarındaki bölgede yürütüyor.

Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri katılıyor.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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