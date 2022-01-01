Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da, sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, 1 polis memurunu göğsünden yaraladı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, 1 polis memurunu göğsünden yaraladı. Olayın ardından kaçan Bülent B., saklandığı evde yakalandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi ile 65105 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokakta kavga eden kişiler olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile yanında ismi bilinmeyen kadın, polis ekibini görünce ekip aracına saldırdı. Gözaltına almak isteyen ekibe direnen Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Ekipteki 1 polis memurunu göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi. Göğsünden hafif yaralanan polis memuru, meslektaşları tarından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan Bülent B.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen Bülent B., saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen Bülent B., sorguya alındı.


Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

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