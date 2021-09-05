Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
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Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavga ettiği kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da tüfeğin dipçiğiyle başına vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavga ettiği kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da tüfeğin dipçiğiyle başına vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde, dün evlerinde kavga ettiği kardeşi Cihat Ö'yü (27) pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp, babası Abdul Vahap Ö'yü (66) de tüfeğin dipçiğiyle başına vurarak yaraladıktan sonra kaçan zanlı Kahraman Ö'nün (38), aynı mahallede bulunduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi sokakta kıyafet değiştirmeye çalışırken görüp peşine düştü. Kahraman Ö, kovalamaca sonucu yakalanarak emniyete götürüldü.

Zanlının, ifadesinde, birlikte alkol aldığı kardeşiyle aralarında tartışma çıktığını, kardeşinin alt kata inerek eline bıçak almasıyla kendisinin de pompalı tüfeği aldığını ve bu sırada çıkan kavgada olayın yaşandığını söylediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde, dün Kahraman Ö'nün tartıştığı kardeşi Cihat Ö'yü pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp, babası Abdul Vahap Ö'yü de tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçtığı ileri sürülmüştü. Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Kavga ettiği kardeşini öldüren ve babasını yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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