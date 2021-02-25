Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
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Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

25.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:57

Adana'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

Adana'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa (37) ve Muyesse Karslı'nın (32) 2 çocuğu, anne ve babasının kendilerine tepki vermemesi üzerine durumu yakınlarına bildirdi.

Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soba kurulu yatak odasında cesetleri bulunan Mustafa ve Muyesse Karslı'nın karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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