Adana'da kar yağışıyla beyaza bürünen Kızıldağ Yaylası'na ziyaretçi ilgisi

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kızıldağ Yaylası, kar yağışıyla hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezine 75, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kızıldağ Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü.

Hafta sonunu değerlendirmek için Kızıldağ Yaylasını tercih edenler, kar üstünde kızak ve leğenlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, AA muhabirine, Kızıldağ Yaylası'nın tarihi, doğası ve kültürüyle Türkiye'nin sayılı yaylaları arasında yer aldığını belirtti.

Bölgenin yaz ve kış turizmi için elverişli olduğunu ifade eden Kumcu, şunları kaydetti:

"Yaylamızda yaz mevsiminde tarihi Karakucak Güreşleri ve Türkiye'nin en büyük mahalli futbol turnuvası düzenleniyor. Burası Adana'ya yaklaşık bir saat mesafede yer alıyor. Bu açıdan kar görmek isteyen vatandaşlarımızı yaylamıza bekliyoruz. Karaisalı Belediyemizle geleneksel hale getirdiğimiz Kızıldağ kar ve sucuk etkinliğini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

AA / Ahmet Başğen - Son Dakika Haberleri

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