Adana'da kanseri taraması yapıldı

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, "Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftası" kapsamında kanser taraması yapıldı.

Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, baş boyun kanserinin önemine dikkati çekti.

Erken tanının önemli olduğuna değinen Çil, "Ne kadar erken dönemde yakalayabilirsek o kadar kişiyi tekrar sağlığına kavuşturmuş olacağız." dedi.

Çil, özellikle orta ve ileri yaş hastalık olduğu için 40 yaşın üzerindeki kişilerde risk faktörleri varsa tarama yaptırmasının gerektiğini anlattı.

Ses kısıklığı ve yutma sorunu yaşayan kişilerin da tarama yaptırmaları gerektirdiğini ifade eden Çil, sigara ve alkol kullanımının baş, boyun kanseri riskini arttırdığını sözlerine ekledi.