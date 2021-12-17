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Adana'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Adana'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda A.D'nin kullandığı 01 FDL 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye çarptı.

Kazada kafasından yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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