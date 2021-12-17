Adana'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda A.D'nin kullandığı 01 FDL 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye çarptı.
Kazada kafasından yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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