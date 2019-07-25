Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı.
ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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