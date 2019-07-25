Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı.

Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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