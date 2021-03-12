Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

12.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:59

Adana'da kaçak 1 milyon 220 bin makaron ve 270 kilogram tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Adana'da kaçak 1 milyon 220 bin makaron ve 270 kilogram tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 milyon 220 bin kaçak makaron buldu.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu araçta da 270 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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