ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
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ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin kaçak sigara dolumu yapıldığı belirlenen eve yaptığı operasyonda, sigara dolum makinesi ile 30 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da polisin kaçak sigara dolumu yapıldığı belirlenen eve yaptığı operasyonda, sigara dolum makinesi ile 30 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir evin damında kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, sigara dolum makinesi ile 30 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi.

TÜRK BAYRAKLI TIR'DA KAÇAKÇILIK

Öte yandan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurduğu şüpheli araçlarda arama yaptı. Polis kontrol noktasında durdurulan iki TIR'da 3 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. TIR'lardan birinin dorsesinin Türk bayraklı posterle giydirilmiş olması dikkat çekti. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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