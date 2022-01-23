İki kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Y.T. (35), kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından motosikletli iki kişi yaklaştı.

Kasklı ve maskeli zanlılar, Y.T'nin 150 lira ve kişisel eşyasının bulunduğu çantasını omzundan çekerek alıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirledikleri iki zanlıyı Şakirpaşa Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeyken yakaladı.

Şüphelilerden B.S'nin olay sırasında motosikleti kullandığı, U.K'nin de kadının çantasını çaldığı iddia edildi.

Zanlıların parayı harcadıkları ve çantayı attıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.