Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı - Haberler
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Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

AA, Alaeddin Çoğal - Güncel
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Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Adana'da, bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'da, bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Tepecikören Mahallesi'nde özel bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan M.Ş. ve S.A'yı fark etti.

Ekipler, iki zanlıyı suçüstü gözaltına aldı.

Olay yerinde demir kesme makası, kerpeten ve eldiven, şüphelilerin kullandıkları araçta da 3 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Alaeddin Çoğal - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Adana, Güncel, Haber

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