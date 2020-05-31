Adana'da husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı Adana'da husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

Adana'da husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup sokakta birbirlerini görüp sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın birden kavgaya dönüşmesiyle 2 grup arasında silahlar kullanıldı.

Silahlı kavgada iki kişi yaralanırken yaralılardan biri özel araçla, diğeri ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA