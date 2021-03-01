Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

01.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:14
Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Kozan Yolu'nda bir kişinin, giyim mağazası önündeki askıda bulunan elbiseleri torbaya yerleştirdiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Zanlı, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Polis merkezine götürülen H.A'nın 18 suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.

Kameralara da yansıyan görüntüde, şüphelinin giyim mağazasına gelerek bir süre çevreyi gözlemlemesi ve fırsat bulduğunda askıdaki elbiseleri çalarak olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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