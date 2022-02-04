Adana'da hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu (2)
Demirören Haber Ajansı, Yusuf Kantarlı - Güncel
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YANGIN, 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi'de dün saat 22.30 sıralarında hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN, 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi'de dün saat 22.30 sıralarında hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel