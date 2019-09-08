08.09.2019 20:28

Adana'da "hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.



Kur'an Nesli Platformu tarafından Merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camii yerleşkesindeki programına ellerinde "namazımı çok seviyorum", "namaz kılıyorum, çünkü rabbimi seviyorum", "secde et huzur bul", "eğilerek yükselmenin adıdır namaz" yazılı pankart taşıyan çocuklar ile aileleri katıldı.



Çocukların ikindi namazını cemaatle kılmalarının ardından etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Kur'an Nesli Platformu Adana İl Koordinatörü Fethullah Beyazçiçek yaptığı konuşmada, platform olarak her sene bu mevsimde "Hayat Namazla Güzeldir" programlarını yaptıklarını söyledi.



Türkiye'nin birçok il, ilçe, belde ve köylerinde yüzbinlerce kız ve erkek çocukları, namazla buluşturduklarını anlatan Beyazçiçek, "Namazı kendi hayatımıza yaşatırsak toplumumuz kısa bir sürede hızlıca değişime uğrayacaktır. Bizim çalışmamız ve mücadelemiz aslında bundan sonra devam edecektir. Biz bu namazı emanet olarak siz velilerimize ve çocuklarımıza burada teslim ediyoruz. Bu emanete sahip çıkmak bu günden sonra siz velilerimizin sorumluluğundadır." diye konuştu.

Tiyatro gösteriminin de olduğu etkinlik, ilahi ve şiirlerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA