Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
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Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı

14.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:02

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Toktamış Mahallesi eski Adana yolunda Ümit G. yönetimindeki 01 AAD 663 plakalı hafif ticari araç ile A.E. idaresindeki 31 RG 687 plakalı tır çarpıştı.

Kazada sürücü Ümit G, aynı araçtaki Zekiye ve Güney G. (8) ile Hafize A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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