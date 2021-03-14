Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 5 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Toktamış Mahallesi eski Adana yolunda Ümit G. yönetimindeki 01 AAD 663 plakalı hafif ticari araç ile A.E. idaresindeki 31 RG 687 plakalı tır çarpıştı.

Kazada sürücü Ümit G, aynı araçtaki Zekiye ve Güney G. (8) ile Hafize A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur