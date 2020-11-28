Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
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Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

28.11.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:15

Adana'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nde Muhammet Nuri Öner'in kullandığı 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

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Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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