Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Kaçan idaresindeki 01 ADE 082 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da, Mehmet Yazıcıoğlu'nun kullandığı 33 AGG 461 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Kaçan ile beraberindeki Nermin Çağan yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney