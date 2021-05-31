ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI
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ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö.?yü (25) sopayla başından yaraladı.

ADANA'da marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö.?yü (25) sopayla başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö.?yü göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.?nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.?nün başına vurdu. Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.?yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.?yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Ö.?nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile, Emine Ö.?den şikayetçi oldu.

ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI
ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI
ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI
ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ADANA'DA GELİN-KAYINPEDER ARASINDA 'MANGALDA TAVUK' KAVGASI: 2 YARALI - Haberler
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