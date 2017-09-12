Adana'da Fetö/pdy Davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri tutuklu 17 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yavuz Coşkun ise Kozan Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Sanık D.N, savunmasında, üniversite eğitimine başladığı 2014'te barınma sorunu yaşadığını belirtti. "Bu yapı mensuplarınca bana '150-200 lira karşılığında evlerimizde kalabilirsin, erzağımız da var.' teklifi yapıldı." diyen D.N, "Mecburen bu evde kaldım. Kaldığım evde pazartesi ve cuma günleri sohbet toplantıları yapılırdı. Bu toplantılara katılmak zorunluydu." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık Coşkun ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütüne üye olmadığını söyledi.



Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.