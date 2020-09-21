Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada LPG'li otomobil patlayarak araç içinde bulunan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

21.09.2020 23:40 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:23

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Musullar mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan LPG tankı patladı. Feci kazada, 3 kişi yanarak can verdi.

Patlamanın meydana geldiği araçta çıkan yangında araç içinde bulunduğu iddia edilen Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık yanarak feci şekilde hayatlarını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeniyle araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ, DNA SONUCUNDA NETLEŞECEK

Öte yandan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden Vuran Çetin ve Ali Çetin'in kardeş olduğu, kimlik bilgilerinin DNA testi sonucu netleşeceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kişilerin Aladağ ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Deniz Akkaya Bülent Ersoy Rasim Öztekin
Spor Sörloth Fatih Terim Jimmy Durmaz Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 00:23:20. #1.14#
title