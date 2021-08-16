Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
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Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Karaman yönetimindeki 01 D 9666 plakalı otomobil ile Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 GL 595 plakalı araç çarpıştı. Kazada 01 GL 9666 plakalı araç sürücüsü Murat Karaman (32) ile yanında bulunan Şahabettin Sehlikoğlu (32) ve 01 GL 595 plakalı araç sürücüsü Mehmet Eroğlu ile otomobilde bulunan Okan Eroğlu (34), İlayda Eroğlu (13), Yurdagül Eroğlu (30), Belinay Eroğlu (6), Asaf Eroğlu (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralananları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırırdı. Kazada yaralanan Murat Karaman, durumunun ağır olması nedeni ile Adana'ya sevk edildi.

Trafik ekipleri olay yerinde kazaya karışan araçları çekici ile kaldırarak yolu trafiğe açarken, olay yerinde 35 metre olan fren izleri tutanaklara yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
Adana'da feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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