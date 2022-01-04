Adana'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı - Haberler
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Adana'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Adana'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir binanın çatısında çalıştıkları esnada yüksek gerilime kapılan 2 işçi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir binanın çatısında çalıştıkları esnada yüksek gerilime kapılan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın damında çalışan demir ustaları Ali Marangoz ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Yaralı işçiler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Marangoz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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