Son dakika... ADANA 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Haberler
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Son dakika... ADANA "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, Şakirpaşa Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Onur Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücüyü ekipler, yaya olarak kısa bir süre sonra kovalamacayla yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız hafif makineli tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA dur ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Son dakika... ADANA
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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