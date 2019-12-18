Adana'da doktoru darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Adana'da doktoru darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da aile hekimini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

18.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:36
Adana'da doktoru darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

'da aile hekimini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez ilçesi Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi 'ı, sistem arızası nedeniyle hasta eşi G.N'nin tahlil sonuçlarına bakmadığını ileri sürerek darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.N'nin Şakirpaşa Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Adana'da aile hekimi Özcan, dün muayene olmaya gelen G.N. isimli kadına testler yaptırmış, tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine G.N. durumu eşi F.N'ye bildirmişti.

Kalabalık bir grupla aile sağlığı merkezine gelen F.N. ve yanındakilerin darbettiği ileri sürülen doktor Mahmut Özcan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Özcan tedavisinin aradından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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