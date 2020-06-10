Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı
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Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı

Adana'da darbedildikten sonra otomobilden atılan kişi yaralandı.

10.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:36

Adana'da darbedildikten sonra otomobilden atılan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin otomobilden atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobilden atılan kişinin K.P. olduğunu belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan K.P. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, K.P'nin tanımadığını belirttiği kişilerce darbedildikten sonra otomobilden atıldığını tespit etti.

Aracın plakasını da belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı

Kaynak: AA

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