Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
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Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde damperi açık kalan tır, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde damperi açık kalan tır, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak devrildi.

Suat Savaş Öztürk idaresindeki 01 Y 8577 plakalı tırın açık kalan damperi, Adana Kozan karayolu Deliçay mevkisinde PTS direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır devrildi, PTS direği ise yıkıldı. Kazada sürücü Öztürk, yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, devrilen tırın çekilmesiyle tekrar açıldı.

Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
Adana'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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