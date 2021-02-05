Adana'da çocuklarının hastalığına teşhis konulamadığını belirten aile yardım bekliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 yaşındaki çocuklarının hastalığına teşhis konulamadığını belirten aile yardım bekliyor.

Tufanpaşa Mahallesi'de 3 çocuk sahibi Anne Bediha Dişli, gazetecilere, 3 yaşındaki kızı Ayşegül'ün bir yaşındayken düşmesi sonucu çocuğunda yürüme engeli başladığını söyledi.

Kızını, çeşitli hastanelere götürdüklerini ve herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiren Dişli, kızının günden güne emekleme durumuna geldiğini belirtti.

Dişli, yetkililerden teşhis ve tedavi için yardım beklediklerini ifade etti.

Baba Mustafa Dişli de kızına herhangi bir teşhisin konulamadığını, yardım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın