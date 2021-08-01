Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı
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Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı

Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Aladağ ilçesinde ahır çatısının bir kısmının çökmesi sonucu 2 kadın yaralandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde ahır çatısının bir kısmının çökmesi sonucu 2 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topallı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ümmü Gülsüm P. ve Ümmü Gülsüm G. soğan sermek için ahırın çatısına çıktı. Bu sırada çatının bir bölümü çöktü. Ahıra düşen kadınlar yaralandı.

Ambulans ile İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan Ümmü Gülsüm P., ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ADANA

Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı
Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı
Ahırın çatısı çöktü, soğan seren 2 kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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