Adana'da cami önünde cuma namazı öncesi aşı yapıldı

ADANA'da merkezi camilerin avlularına aşı istasyonları kuruldu.

ADANA'da merkezi camilerin avlularına aşı istasyonları kuruldu. Cuma namazına gelenler, aşı yaptırmaları için istasyonlara davet edildi.

Kent genelinde merkezi camilerin avlularına, İl Sağlık Müdürlüğü'ncü koronavirüs aşı istasyonları kuruldu. Cuma namazı için camilere gelenler, sağlık ekiplerince aşı olmaya davet edildi. Hiç aşı olmayan veya ikinci, üçüncü doz aşı zamanı gelen vatandaşlar, istasyonlarda aşı yaptırdı.

Sabancı Merkez Camii'nde inceleme yapan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da pandemideki en etkili gücün aşı olduğunu söyledi.

Vatandaşın dikkatini çekmek için mobil aşı hizmeti sunduklarını belirten Nacar, "Randevu almakta zorlanan, randevuya gidemeyen, zamanı olmayan vatandaşlarımız için böyle bir planlama yaptık. Beklentiye göre, bu tarz organizasyonları yayacağız. Alışveriş merkezlerinde ve belediyelerde mobil ekiplerimiz aşılama yapıyor. Bugün de cuma namazı nedeniyle vatandaşlarımızın teveccühüne bakacağız. Her yerde aşı yapabiliriz. Bir kişiyi bile aşılasak, onun koronavirüs olmasını engellesek, birçok kişinin koronavirüs engelleyebiliriz. Koronavirüsle mücadele kapsamında ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir