O timsah artık koruma altında
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O timsah artık koruma altında

İhlas Haber Ajansı / KIYMET GÖKÇE - Haberler | Güncel
O timsah artık koruma altında

O timsah artık koruma altında Adana'da bir iş yerinin bodrum katında ele geçirilen yavru timsah Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkında özel bir yaşam alanına konuldu Adana'da bir iş yerinin bordum katında ele geçirilen yavru timsah, Mersin'de koruma altına alındı.

O timsah artık koruma altında

Adana'da bir iş yerinin bodrum katında ele geçirilen yavru timsah Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkında özel bir yaşam alanına konuldu

MERSİN - Adana'da bir iş yerinin bordum katında ele geçirilen yavru timsah, Mersin'de koruma altına alındı. Adana emniyeti tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkına teslim edilen timsah, burada özel bir yaşam alanına konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'da bir iş yerinin bodrum katında timsah bulundu. Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen timsah, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Doğa Parkına teslim edilerek koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından klinikte genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru timsah, park içerisinde özel bir yaşam alanına konuldu.

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, timsahın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Adana bölgesinde el konulan timsah Tarsus Doğa Parkına getirildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı ve kendisine uygun bir bölmeye alındı. Şu an hiçbir problemi yok. Artık yaşamına Tarsus Doğa Parkında devam edecek" dedi.

O timsah artık koruma altında
O timsah artık koruma altında
O timsah artık koruma altında
O timsah artık koruma altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KIYMET GÖKÇE

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