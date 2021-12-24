KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, yaban hayatı geliştirme sahasında biyolojik çeşitliliği tahrip eden kişiye 80 bin 465 lira ceza uygulandı.

Tabaklar ve Aydınlar mahalleri arasındaki yaban hayatı geliştirme sahasında, içinde biyolojik çeşitlilik barındıran kum tepesinin bir kısmının yıkıldığı bilgisi üzerine yetkililer harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiğini belirlediği B.I'ya 80 bin 465 lira ceza kesti.

Bölgenin eski görünümüne kazandırılması için çalışma başlatıldı.