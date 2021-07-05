Bir kişi silahla vurularak yaralandı
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Bir kişi silahla vurularak yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir grupla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada Mehmet Yıldız, silahla ateş açılması sonucu yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

Bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bir kişi silahla vurularak yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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