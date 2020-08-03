Adana'da bir ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı
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Adana'da bir ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı

ADANA'da bir ev kimliği belirsiz kişilerce içerisine yanıcı madde doldurulmuş bir pet şişe yardımıyla kundaklandı.

03.08.2020 04:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:50

ADANA'da bir ev kimliği belirsiz kişilerce içerisine yanıcı madde doldurulmuş bir pet şişe yardımıyla kundaklandı. Kundaklanan evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece mahalledeki bir evin önüne gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, iddiaya göre pet şişenin içerisine yanıcı bir madde doldurarak evin penceresine doğru attı. Daha sonra o bölgeyi ateşe veren şahıslar olay yerinde kaçtı. Evin yandığını gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışması sonucu evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Güvenlik güçlerinin, kundaklamanın 23 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği öğrenildi. Polis, kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı

Kaynak: DHA

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