Adana'da bina kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Adana'da bina kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da bina kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir binanın kapısının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir binanın kapısının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın sakinleri, binanın demir kapısını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemede iki zanlının, çevredekilere aldırış etmeden söz konusu binanın demir kapısını sökerek uzaklaştıkları görüntülere rastlandı.

Polis şüphelileri arıyor.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, Adana, Güncel, Haber

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