Adana'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre Ziyapaşa Mahallesi 6703. Sokak'ta bulunan bir evde Cihad Ö, Cahid Ö. ve Orhan S. arasında araba alım satımı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cihad Ö, Cahid Ö. ve Orhan S. vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cahit Ö. ve Orhan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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