Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pınar Mahallesi'nde E.A. ile Ö.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınlarının katılması sonucu E.A. sırtından maket bıçağıyla yaralandı.

Ö.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca, tabancaya ait boş kovan ve maket bıçağı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney