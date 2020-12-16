Bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 yaralı

16.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:02

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç'nin. merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada, yanına motosikletle gelen iki kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ramazan Ç. ara sokaklara kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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