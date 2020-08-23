Adana'da bıçaklı gaspçılar, içki içerken yakalandı
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Adana'da bıçaklı gaspçılar, içki içerken yakalandı

Adana'da bıçaklı gaspçılar, içki içerken yakalandıADANA'da parkta oturan Muammer İ.Y. (34) ile eşi Dilan Y.?ye (31) bıçak çekip, para vermeleri için öldürmekle tehdit ederek, 20 lira gasbeden Şahin C. (20) ve Abdullah A. (24), alkol alırken yakalandı.

23.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:19

Adana'da bıçaklı gaspçılar, içki içerken yakalandı

ADANA'da parkta oturan Muammer İ.Y. (34) ile eşi Dilan Y.?ye (31) bıçak çekip, para vermeleri için öldürmekle tehdit ederek, 20 lira gasbeden Şahin C. (20) ve Abdullah A. (24), alkol alırken yakalandı.

Olay, 18 Ağustos günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Park'a giden Muammer İ.Y. ile eşi Dilan Y., gece saatlerinde banka oturarak, sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, yanlarına yaklaşan 2 kişiden 1'i, çiftten para istedi. Çift, para vermeyince şüphelilerden biri, cebinden bıçak çıkarıp, 'Para ver. Yoksa ikinizi de öldürürüm' diyerek, tehditler savurdu. Bunun üzerine Muammer İ.Y., cebindeki 20 lirayı verip, başka parasının olmadığını söyledi. Şüpheliler de parayı alıp, olay yerinden uzaklaştı.

PARKTA YAKALANDILAR

Çiftin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Çiftten şüphelilerin eşkalini alan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Merkez Park'ı arayan polis, şüphelileri ağacın altında alkol alırken buldu. Şüpheliler emniyete götürüldükten sonra teşhis edilmeleri için Muammer İ.Y. ve eşi Dilan Y.?ye gösterildi. Çiftin doğrulaması üzerine şüphelilerin, Şahin C. ve Abdullah A. olduğu belirlendi.

Şahin C., sorgusunda suçlamaları reddederek, çiftin parayı kendi istekleriyle verdiğini iddia etti. Abdullah A. ise Şahin C.?nin elinde bıçak gördüğünü ancak tehdit ettiğini duymadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin C. ile Abdullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da bıçaklı gaspçılar, içki içerken yakalandı

Kaynak: DHA

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