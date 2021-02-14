Adana'da bekçilerin şüphelendiği 3 kişide uyuşturucu çıktı
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Adana'da bekçilerin şüphelendiği 3 kişide uyuşturucu çıktı

14.02.2021 00:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:28
Adana'da bekçilerin şüphelendiği 3 kişide uyuşturucu çıktı

Adana'da, bekçilerden kaçmaya çalışan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da, bekçilerden kaçmaya çalışan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde denetim yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde yakalanan 3 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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