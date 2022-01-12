Adana'da avukatlardan meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da avukatlardan meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

Adana'da avukatlardan meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

ADANA (AA) - Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Baro Kadın Hakları Merkezi üyesi Gizem Atcı, Baro Avukatlar Salonu'nda Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Adana'da da kısa süre görev yapan Yıldız'ın öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisinde olduklarını belirten Atcı, hukukçular olarak ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Atcı, Yıldız'ı öldüren zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek

TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek

 Son dakika gündem: TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KARDEŞİ: ABLAM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Son dakika gündem: TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KARDEŞİ: ABLAM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title