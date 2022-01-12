Adana'da avukatlardan meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

ADANA (AA) - Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Baro Kadın Hakları Merkezi üyesi Gizem Atcı, Baro Avukatlar Salonu'nda Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Adana'da da kısa süre görev yapan Yıldız'ın öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisinde olduklarını belirten Atcı, hukukçular olarak ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Atcı, Yıldız'ı öldüren zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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