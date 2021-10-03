Adana'da avukatlardan bisikletli tanışma turu

Adana Barosu Bisiklet Topluluğu, bisikletli tanışma turu düzenledi.

Baraj Yolu'nda bir araya gelen 32 bisikletli avukat, yaklaşık 10 kilometrelik parkurla Adnan Menderes Bulvarı'na kadar giderek başlangıç noktasına döndü.

Tura katılan Baro Başkanı Semih Gökayaz, meslektaşlarının güzel havada bisiklete binmenin tadını çıkardığını söyledi.

Avukatların tanışması amacıyla düzenledikleri turla, çevre kirliliğine karşı alternatif ulaşım araçlarına da dikkat çekmek istediklerini ifade eden Gökayaz, etkinlikle avukatların güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Adana Barosu Bisiklet Topluluğu Kurucusu Sevda Sevilmiş de topluluğu kurarken "İki pedal bir nefes" sloganıyla yola çıktıklarını kaydetti.???????