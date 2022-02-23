Adana'da atıkların gelişigüzel bertaraf edilmesine protesto

ADANA (AA) - Adana'da, özellikle Avrupa'dan taşınan atıkların kentte gelişigüzel bertaraf edilmesiyle ilgili protesto gösterisi düzenlendi.

Adana Barosu, Adana tabip, veteriner hekimler, diş hekimleri, eczacı ve mali müşavirler odaları ile Doğu Akdeniz Çevre Platformu ve Çukurova Öğretim Elemanları Derneği üyeleri, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde atık dökülen boş arazide bir araya geldi.

Grup, özellikle Avrupa'dan taşınan atıkların kentte gelişigüzel bertaraf edilmesiyle ilgili protesto gösterisi yaptı.

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, grup adına yaptığı konuşmada, plastik kirliliğini önlemek için "atık yönetim sistemi" geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması gerektiğini aktaran Menteş, "Özellikle Sıfır Atık Projesi mantığının tüm ülke genelinde yaygınlaştırılarak ülkemizdeki atıkların birbirleri ile kontamine olmadan geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir. Kendi atıklarımızı doğru yönetme becerilerini geliştirmek birincil öncelik olmalı, ülke atıklarımızın geri dönüşümü sağlanmalıdır." dedi.