Adana'da arkadaşının bıçakla öldürdüğü çocuğun cenazesi defnedildi

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün akşam tartıştığı arkadaşı O.T'nin (15) bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren Zafer Can Kılıç'ın (16) cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kılıç'ın babası Zafer Kılıç (62), adli tıpta gazetecilere, kavganın zanlı O.T'nin oğluna çelme takması yüzünden çıktığını öğrendiklerini söyledi.

Üzgün olduklarını belirten Kılıç, "Bu tür çocuklara aslında ceza verilmeyecek, ailelerine verilecek. Böyle serbest bırakıyorlar, saf masum çocukların canını alıyorlar. Evlat kolay yetişmiyor, zor." dedi.

Zafer Can Kılıç'ın cenazesi, morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, dün gözaltına alınan zanlı O.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Güzelyalı Mahallesi'nde O.T, tartıştığı Zafer Can Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak kaçmıştı.

Zanlı saklandığı okul bahçesinde polis ekiplerince yakalanmış, hastaneye kaldırılan Kılıç ise müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.